10:15
Das Edelmetall legt zu, da eine gewisse Erholung bei Technologieaktien sowie ein schwächerer US-Dollar die Aussicht auf Zinserhöhungen durch die Federal Reserve dämpften.
Wie dauerhaft die Erholung nach dem jüngsten Preisverfall ist, bleibt allerdings fraglich: «Die Instabilität dürfte in den kommenden Tagen anhalten», sagte Darshan Desai, Geschäftsführer bei Aspect Bullion & Refinery mit Sitz in Mumbai, gegenüber Bloomberg. «Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen in den USA sowie anhaltende Inflationssorgen setzen den Markt weiterhin unter Druck.»
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09:40
Die Aussicht auf staatliche Hilfen Chinas und Südkoreas zur Stützung der Aktienmärkte hat die Stimmung an den asiatischen Börsen aufgehellt.
Die Börsen in Shanghai und Seoul stiegen am Freitag um jeweils rund vier Prozent. Der Nikkei-Index legte 2,1 Prozent auf 58'711,11 Punkte zu.
Die Regierung in Peking kündigte an, die wichtigsten staatlich unterstützten Investoren sollten eine grössere Rolle bei der Stabilisierung der Börsen spielen.
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09:15
Der SMI legt wie am Vortag zu und steht nach Handelsbeginn 0,3 Prozent höher. Die Mehrheit der SMI-Werte steht im Plus, schwach sind defensive Aktien wie Nestlé (-0,8 Prozent), Roche (-0,1 Prozent) oder Givaudan (-0,6 Prozent). Mit einer steigenden Risikobereitschaft haben diese weniger zyklischen Titel oft einen schweren Stand. Gerade die tiefer erwarteten Schwergewichte könnten den Markt aber im weiteren Verlauf ausbremsen.
Die Wall Street war wegen «Thanksgiving» am Vortag zwar geschlossen. Aktuell deuten die Futures aber einen klar höheren Start in den heute verkürzten US-Handel an.
«Der Thanksgiving-Feiertag hat den Märkten eine Atempause von der extremen Volatilität geboten, die sie in letzter Zeit im Griff hatte», fasst ein Händler zusammen. Das Marktgeschehen sei durch eine Erholung der globalen Risikobereitschaft geprägt gewesen, von der insbesondere der Technologiesektor profitierte. Dennoch blieben die Befürchtungen hinsichtlich eines ausgereizten KI-Handels sowie die Unsicherheit bezüglich der Zinsentwicklung vor dem Hintergrund steigender Inflation und im Vorfeld der FOMC-Entscheidung im nächsten Monat die beherrschenden Themen.
Nachrichten lieferten mit Dottikon (+8 Prozent). So ist der Pharmazulieferer im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert.
Sofern im heutigen Handelsverlauf kein grosser Schock mehr eintrete, der einen dünnen Markt stark erschüttern könnte, sei der November praktisch abgehandelt. «Die Märkte schleppen sich nun in den Dezember, wo eine saisonale 'Santa-Rally' derzeit kaum in Sicht ist», kommentiert ein Händler das erwartete Börsengeschehen zum Wochenschluss.
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08:15
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,15 Prozent höher gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex 1 Prozent fester geschlossen.
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07:50
Das Industriemetall profitierte zusätzlich von den kräftigen Gewinnsteigerungen der chinesischen Unternehmen im Oktober. Die Volksrepublik ist der weltweit grösste Kupfer-Abnehmer.
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06:15
Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich 0,42 Prozent höher gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex 1 Prozent fester geschlossen.
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06:00
Eine feiertagsbedingte Ruhepause an der Wall Street hat den asiatischen Börsen am Freitag etwas Erleichterung von den jüngsten Sorgen um den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) verschafft.
Dennoch blieb der Chip-Konzern Nvidia ein Unsicherheitsfaktor: Die Ratingagentur S&P setzte die Bonitätsnote auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung. Zudem stoppte das Unternehmen einem Zeitungsbericht der «Financial Times» zufolge Server-Lieferungen in mehrere südostasiatische Länder.
Die japanische Börse tendierte fester: In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 58'495,70 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,8 Prozent höher bei 3819,19 Zählern. Befeuert wurden Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der japanischen Notenbank durch Daten, wonach die Kerninflation in Tokio im November ein 16-Monats-Hoch erreichte.
Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3486,76 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3909,93 Punkte. In Südkorea zog der Kospi um zwei Prozent an. In den USA preisen die Märkte derweil eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein.
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05:45
Am Devisenmarkt profitierte der Dollar von der Nachfrage nach sicheren Häfen und den Zinserwartungen. Die US-Währung gewann geringfügig auf 159,22 Yen und legte leicht auf 6,6644 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8336 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0978 Dollar und zog leicht auf 0,9151 Franken an.
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05:30
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05:00
Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen. Zur Erinnerung: Am Mittwoch hatte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 50'182,95 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7'182,78 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 23'585,80 Stellen nach.
Am Freitag findet an den US-Börsen ein verkürzter Handel statt. Der reguläre Handel beginnt wie gewohnt um 15:30 Uhr MEZ, schliesst aber bereits um 19:00 Uhr MEZ statt wie üblich um 22:00 Uhr MEZ.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)