Bei den Aktien von Temenos (-6,5 Prozent) hält der Kurszerfall an. Der Titel war am Vortag um mehr als 28 Prozent abgestürzt. Grund dafür war ein sehr negativer Bericht des Shortsellers Hindenburg Research. Temenos wies die Vorwürfe von Hindenburg zurück und will am kommenden Montag nach Börsenschluss wie geplant die Geschäftszahlen für 2023 vorlegen. Die geprüften Ergebnisse würden mit den bereits am 19. Januar 2024 angekündigten Vorab-Zahlen übereinstimmen, hiess es von Temenos.