Der Sanitärtechnikkonzern fällt am Donnerstag also weiter zurück, nachdem er schon am Mittwoch Kursverluste eingefahren hat. In den Tagen davor hatte er sich vom Taucher infolge des Zollstreits von unter 510 Franken auf nahezu 560 Franken hochgearbeitet. Doch so hohe Notierungen werden auf mittlere Sicht nicht mehr erreicht, wenn die Prognose der britischen Bank Barclays eintrifft.