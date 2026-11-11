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05:30
Die starke Nachfrage nach Halbleitern hat den japanischen Aktienmarkt am Mittwoch angetrieben. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 61'112,51 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent höher bei 3925,11 Zählern. Die chinesischen Märkte gaben hingegen leicht nach. Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3654,95 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 4047,21 Punkte.
Für Optimismus in Japan sorgte die Stimmung der dortigen Industrie, die dank des Chip-Booms auf den höchsten Stand seit über fünf Jahren kletterte. Dies half, die Sorgen über mögliche politische Gegenwinde aus den USA zu zerstreuen. Nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger, dass der Kongress Investitionen in den Sektor für Künstliche Intelligenz (KI) bremsen könnte. Der Fokus richte sich nun auf die Quartalszahlen des KI-Vorreiters Nvidia in der kommenden Woche, sagte Wataru Akiyama, Aktienstratege bei Nomura Securities. «Wenn sie stark genug sind, um die Sorgen über die Gewinne dieser KI- und halbleiterbezogenen Aktien zu zerstreuen, wird sich diese Wirkung wahrscheinlich auch auf Japans grosse KI-Unternehmen übertragen.»
Zu den grössten Gewinnern im Nikkei zählten die Papiere von Nichirei mit einem Plus von 8,18 Prozent sowie Kokusai Electric und Taiyo Yuden, die jeweils rund 7,5 Prozent gewannen. Auf der Verliererseite standen Mitsui Kinzoku mit einem Abschlag von 7,28 Prozent und DeNA, die 6,90 Prozent einbüssten. Auch der Technologieinvestor SoftBank Group geriet unter Druck und verlor 3,02 Prozent. Das Unternehmen hatte zuvor einen Quartalsverlust von umgerechnet rund 6,9 Milliarden Dollar gemeldet, der durch hohe Ausbaukosten für US-Rechenzentren verursacht wurde.
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04:45
Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA hat den Dollar gestärkt. Zuvor hatten unerwartet hohe US-Inflationsdaten die Sorge geschürt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Dezember um einen halben Prozentpunkt anheben könnte. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 158,85 Yen und legte leicht auf 6,6743 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8260 Franken. Der Euro bröckelte parallel dazu leicht auf 0,9221 Franken ab.
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04:30
Am Rohstoffmarkt erholten sich die Preise nach den jüngsten Verlusten. Händler verwiesen auf Hoffnungen, dass der Krieg im Iran nach dem Wahlsieg der Demokraten in den USA bald beigelegt werden könnte. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 92,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,7 Prozent fester bei 86,63 Dollar.
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00:30
Eine höhere Teuerung als erwartet und auf steigende Zinsen deutende Aussagen von US-Notenbankern haben den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse beschert. Allerdings konnten diese die Verluste gen Handelsende verringern. Etwas stärker abwärts ging es an der technologielastigen Nasdaq, wo der Leitindex Nasdaq 100 0,60 Prozent einbüsste und bei 27'740,80 Punkten aus dem Handel ging. Zuvor hatte sich der Index zwei Börsentage in Folge kräftig erholt.
Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag mit 0,30 Prozent auf 52'231,89 Zähler weniger stark nach. Im Dow sind die Tech-Giganten nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,38 Prozent niedriger bei 7520,93 Punkten.
Die Verbraucherpreise in den USA waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Das befeuert erneut die Erwartung steigender Zinsen. Die US-Notenbank Fed werde im Dezember den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben, prognostiziert Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. An den Finanzmärkten werde nun aber spekuliert, ob die Fed den Leitzins nicht sogar um 0,50 Prozentpunkte anhebt. «Befeuert wurde diese Debatte von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte als Option anführte», so Gitzel.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, hat sich für mindestens zwei weitere Leitzinserhöhungen in den USA ausgesprochen. «Angesichts der aktuellen Aussichten ist für mich nach wie vor klar, dass das FOMC mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vornehmen muss», sagte Logan am Dienstag.
Das belastete vor allem die Kurse der Halbleiterbranche. Die Unternehmen investieren mittels Krediten und Anleihen im grossen Stil vor allem in die Ausrüstung von Daten- und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Bei steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten verteuern sich diese Investitionen. Zudem könnten höhere Zinsen grundsätzlich die IT-Investitionen der Wirtschaft bremsen. Papiere von Nvidia, Seagate, Sandisk, Micron Technology und Intel verloren zwischen knapp ein Prozent bis zu 5,5 Prozent. Nvidia fielen auf den tiefsten Stand seit März.
Mit Blick voraus rückt der Börsengang des Chatbot-Betreibers Anthropic immer mehr in den Fokus. «Allerdings wächst der Preisdruck», schrieben die Experten von Index Radar. Statt ursprünglich diskutierter zwei Billionen Dollar liege die angestrebte Bewertung inzwischen bei maximal 1,5 Billionen Dollar.
Die Aktie von Take-Two Interactive Software gewann 8,3 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab eine als zurückhaltend eingestufte Geschäftsprognose bekannt. Am Markt wird nun mit grosser Spannung auf «Grand Theft Auto VI» gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)