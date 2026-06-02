10:00
Der Swiss Market Index notiert um 10 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 13'387,27 Punkten. Von den 20 SMI-Aktien geben nur deren drei nach. Der SMIM der mittelgrossen Werte gewinnt 0,30 Prozent auf 2991,91 Punkte und der breite SPI 0,53 Prozent auf 18'936,08 Punkte.
An den internationalen Aktienmärkten dominiert derweil weiterhin die Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Nachdem die US-Börsen am Montag neue Rekordstände erreicht hatten, stehen auch in der Schweiz Technologiewerte im Fokus.
Ebenfalls gesucht sind ABB (+1,6 Prozent). Der Industriekonzern baut die bereits im vergangenen Oktober angekündigte Zusammenarbeit mit dem US-Chiphersteller Nvidia weiter aus. Positiven Schub erhalten Richemont (+1,7 Prozent) und Swatch I (+2,4 Prozent) von den jüngsten Exportzahlen der Uhrenindustrie.
Im breiten Markt dominieren ebenfalls die Gewinner. Besonders gefragt sind Implenia (+3,6 Prozent), nachdem der Baukonzern vorbörslich ambitionierte Wachstumsziele vorgestellt hatte. Kaum bewegt zeigen sich dagegen die Aktien von Barry Callebaut (+0,1 Prozent), obwohl der Schokoladenhersteller neue Mittelfristziele präsentiert hat.
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Der Rücksetzer für die Aktien des Reisedetailhändlers Avolta kann eine Kaufgelegenheit bieten. Die Aktien fallen am Dienstagmorgen um 4,4 Prozent auf 45,72 Franken und sinken damit deutlich unter das Hoch des laufenden Jahres bei 52,70 Franken von Mitte April.
09:30
Der deutsche Leitindex Dax zog zur Eröffnung am Dienstag um 0,8 Prozent auf 25'197 Punkte an. Bei den Einzelwerten war Infineon mit einem Plus von mehr als fünf Prozent der grösste Kursgewinner im Dax. Auch SAP war weiter gefragt. Die Titel des Softwarekonzerns zogen rund 1,5 Prozent an, nachdem sie am Vortag gut acht Prozent zugelegt hatten.
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09:00
Avolta verliert nach der gestrigen Newsmeldung 4,3 Prozent. Über ein beschleunigtes Bookbuilding (ABB) sollen 7,3 Millionen Aktien verkauft werden. Der angestrebte Verkaufspreis liegt bei 45,20 Franken je Aktie und damit rund 5 Prozent unter dem jetzigen Niveau. Das gesamte Aktienpaket hätte einen Wert von etwa 330 Millionen Franken.
Marktteilnehmer sehen die Finanzmärkte derzeit zwischen zwei gegenläufigen Kräften. Auf der einen Seite sorgt die anhaltende Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz, insbesondere in den USA, weiterhin für Unterstützung. Auf der anderen Seite bleiben die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten ein Belastungsfaktor. Trotz verschärfter Rhetorik und widersprüchlicher Signale gehen viele Anleger davon aus, dass die diplomatischen Gespräche vorerst fortgesetzt werden. Der Ölpreis gab zuletzt leicht nach: Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 94,16 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.
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08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:00
Derweil erfreut sich SoftwareOne dank einer Kurszielerhöhung eines 2,5-prozentigen Gewinns, Ams legt vorbörslich 1,9 Prozent zu.
Spannend am heutigen Handelstag dürfte zudem die Entwicklung der Aktien von Barry Callebaut sein. Der Schokoladenproduzent möchte mit einer neuen Strategie wieder zu stärkerem Wachstum zurückfinden. Mehr hier.
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07:05
Sollten die Abgaben bei den beiden Pharmariesen anhalten, könnte dies auch den Handel am Dienstag belasten. Die Vorzeichen stehen derzeit jedoch eher auf Grün.
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06:10
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05:00
Die asiatischen Börsen sind verhalten in den Handel gestartet. Die Anleger zeigen sich angesichts der unsicheren Friedensgespräche im Nahen Osten und allgemeiner geopolitischer Risiken zurückhaltend. Dies bremst den Optimismus im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gab nach anfänglichen Schwankungen um 0,5 Prozent nach. Verantwortlich dafür war vor allem ein Rückgang um zwei Prozent bei koreanischen Aktien. Der japanische Aktienindex Nikkei gab nach, nachdem er am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte. Der Nikkei-Index verlor bis 01.46 Uhr GMT 1,46 Prozent auf 65.991,21 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab um 1,18 Prozent auf 3.894,29 Zähler nach.
«Widersprüchliche Nachrichten aus dem Nahen Osten sorgten für Kursschwankungen», berichten die Analysten von Westpac in einer Studie. Der Iran hatte erklärt, die Verhandlungen mit den USA seien ausgesetzt, woraufhin US-Präsident Donald Trump versicherte, die Gespräche würden «in hohem Tempo» fortgesetzt. Dann sagte Trump in einem Fernsehinterview am Montagabend, er erwarte eine Einigung mit dem Iran «binnen der nächsten Woche».
Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang zur Robotik sorgen in Südkorea für starke Kursbewegungen bei den Technologiewerten. Die Anleger greifen bei den Robotik-Aktien zu. Jensen Huang hatte die Bedeutung der Robotik für Südkorea am Montagabend am Rande der Computex-Messe in Taipeh hervorgehoben. Das Land sei zudem ein entscheidender Teil des Nvidia-Ökosystems. Die Aktien von Doosan Robotics, Robostar und Robotis stiegen daraufhin um bis zu 22,8 Prozent, 29,95 Prozent beziehungsweise 15,3 Prozent und erreichten neue Rekordhochs.
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04:00
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,70 Yen und legte leicht auf 6,7629 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7866 Franken vor.
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03:00
Die Ölpreise geben nach den kräftigen Gewinnen vom Vortag etwas nach. Grund dafür ist die Unsicherheit über den Stand der Waffenstillstandsgespräche zwischen den USA und dem Iran und die mögliche Wiedereröffnung der Strasse von Hormus.
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02:00
Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach an ihre Rekordserie angeknüpft. Zuerst war es der Leitindex Dow Jones Industrial , der eine Bestmarke erreichte. Andere Indizes folgten spätestens, als US-Präsident Donald Trump die zwischenzeitlichen Sorgen zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA über ein Kriegsende einstellen könnte. Aufgrund der Hängepartie in den Iran-Gesprächen blieben die Kursgewinne aber zumeist moderaten Ausmasses.
Der Dow mühte sich zu einem Plus von 0,09 Prozent auf 51.078,88 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,60 Prozent auf 30.513,86 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg um 0,26 Prozent auf 7.599,96 Punkten seinen achten positiven Handelstag in Folge.
In den Verhandlungen gab es zunächst wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem hiess es zwischenzeitlich, der Iran wolle den Austausch aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon einstellen. Trump kündigte später aber an, die Gespräche gingen in «schnellem Tempo» weiter und die Hisbollah-Miliz sowie Israel würden im Libanon auf weitere Angriffe verzichten.
Im KI-Bereich drehten sich viele Nachrichten um den Chipriesen Nvidia . Dessen Konzernchef Jensen Huang wiederholte im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung, dass die KI für den Softwarebereich eher Chance als eine Bedrohung sei. Dies half den Werten dieser Branche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatten. Aktien von Microsoft , Oracle und Adobe legten um 2,3 bis 9,9 Prozent zu.
Relativ stark sprangen auch die Salesforce -Aktien an der Dow-Spitze um zehn Prozent nach oben. Stützend wirkte sich bei dem Unternehmen auch Fantasie für einen Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic aus, hiess es. Salesforce hat stetig in diesen investiert und nun wird der Beteiligungswert auf fünf Milliarden Dollar geschätzt.
Aus dem Kreise der «Magnificent 7» notierten viele Werte im Minus. Nvidia machten aber mit 6,3 Prozent Plus einen Schritt in Richtung Rekordhoch nach der Nachricht, dass der Chipriese neben seinen bekannten Grafikprozessoren künftig auch im Bereich der PC-Prozessoren angreifen will. Dort führende Konkurrenten wie Intel und AMD gerieten unter Druck.
Abseits der Tech-Branche gab es einen Kurssprung um 16 Prozent bei dem Kasino- und Hotelbetreiber MGM Resorts , für den das Unternehmen People Inc ein Übernahmeangebot von 48,30 Dollar abgab. Anleger preisten noch Luft nach oben ein, denn der Schlusskurs übertraf dieses mit mehr als 50 Dollar. Der Kurs des Konkurrenten Las Vegas Sands zog um mehr als fünf Prozent an.
(cash/AWP/Reuters)