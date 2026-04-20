06:25
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,6 Prozent tiefer bei 13'265 Punkten.
Angesichts der nach wie vor fragilen Lage im Süden des Libanon und um die für den Ölmarkt wichtige Strasse von Hormus, bleibt die Lage an der Börse angespannt. Bereits über das Wochenende dürften die jüngst aufgekommenen Hoffnungen einen Dämpfer erhalten haben. Der Iran machte am Samstag die Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig, mit der Begründung, dass die USA ihrerseits an der Blockade iranischer Häfen festhielten. Zugleich präsentiert sich die Waffenruhe im Südlibanon zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz brüchig. Die Hoffnungen ruhen nun auf möglichen neuerlichen Friedensgesprächen. Eine US-Delegation ist dazu in die pakistanische Hauptstadt Islamabad gereist.
Am Montag, am Tag des Zürcher Sechseläuten, stehen an der Schweizer Börse derweil keine wichtigen Termine auf der Agenda. Die Anleger können das Augenmerk weiterhin auf die Entwicklungen im Nahen Osten und auf andere Finanzmärkte richten. Konjunkturdaten stehen etwa in Japan (Dienstleistungsindex Februar), Deutschland (Produzentenpreise März) oder in der Eurozone (Bauproduktion Februar) auf dem Programm. Derweil sind aus den USA keine News angesagt, die den Börsenverlauf prägen können. Später in der Woche wird die Berichtssaison in der Schweiz wieder an Fahrt aufnehmen, dies mit zahlreichen Zahlenausweisen von Blue-Chip-Unternehmen.
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05:05
Der Goldpreis ist am Montag um mehr als ein Prozent gefallen, belastet durch einen festeren Dollar und die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Eine Feinunze verbilligte sich auf 4762,09 Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 13. April. Der stärkere Dollar macht das Edelmetall für Anleger ausserhalb des Dollar-Raums teurer. Hintergrund der Nervosität ist die Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die USA, woraufhin Teheran mit Vergeltung drohte und eine neue Verhandlungsrunde ablehnte. Die Spannungen trieben die Ölpreise an und liessen Inflationssorgen wieder aufleben.
US-Notenbankgouverneur Christopher Waller sagte, der Konflikt werde die kurzfristige Inflation wahrscheinlich anheizen. Ein schnelles Ende würde jedoch Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf ermöglichen. Zusätzlich belastet wurde der Goldpreis durch eine verhaltene Nachfrage aus Indien, wo sich Kunden während eines für den Golderwerb wichtigen Festivals wegen der Rekordpreise zurückhielten. Dagegen stiegen die Bestände des weltgrössten goldgedeckten Fonds, SPDR Gold Trust, leicht an. Auch die Preise für andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium gaben nach.
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04:30
Der Ölpreis schnellte in die Höhe, während Aktienfutures nachgaben und der US-Dollar als sicherer Hafen gefragt war. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich im frühen asiatischen Handel um rund sieben Prozent auf 96,85 Dollar. Die Futures auf den S&P 500 fielen um etwa 0,9 Prozent. Hintergrund sind Berichte über die erneute Schliessung der Strasse von Hormus und die Ankündigung des Irans, neue Friedensgespräche mit den USA abzulehnen.
Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, das US-Militär habe ein iranisches Frachtschiff beschlagnahmt, das versucht habe, die US-Blockade zu durchbrechen. Der Iran wies daraufhin neue Friedensgespräche zurück, obwohl Trump mit neuen Angriffen gedroht hatte, sollte die Regierung in Teheran seine Bedingungen nicht akzeptieren.
Damit kehrte sich die optimistische Stimmung vom Freitag um. Am Freitag hatte die Ankündigung des Irans, die seit sieben Wochen geschlossene Strasse von Hormus wieder zu öffnen, die Ölpreise einbrechen und die Aktienmärkte zulegen lassen. An der Wall Street erreichten die Indizes Rekordhochs. «Die Entwicklungen vom Wochenende könnten diesen Optimismus dämpfen», schrieben Analysten von Westpac in einem Kommentar.
Trotz der schlechten Nachrichten sei der Markt noch nicht in Panik, sagte Michael Brown, Stratege bei Pepperstone. Er gehe davon aus, dass ein Grossteil der Gewinne vom Freitag wieder abgegeben werde. Der Markt habe sich da etwas zu weit vorgewagt. Sollte jedoch feststehen, dass der Iran nicht an den Gesprächen teilnimmt, würden die Anleger deutlich risikoscheuer reagieren.
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03:00
Der Dollar-Index, der den Wert des US-Dollar gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, stieg um bis zu 0,3 Prozent auf 98,485 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit einer Woche. Der Euro fiel um 0,3 Prozent auf 1,1731 Dollar. Gegenüber dem japanischen Yen legte der Dollar um 0,2 Prozent auf 158,945 Yen zu. Auch der australische Dollar und der neuseeländische Dollar gaben nach. Kryptowährungen wie Bitcoin verzeichneten ebenfalls Verluste.
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02:00
Am Freitag sind die Finanzmärkte, getragen von einem sich abzeichnenden Frieden im Nahen Osten, mit viel Rückenwind aus dem Handel gegangen. Der Schweizer Leitindex SMI schloss mit beinahe 2 Prozent im Plus, der deutsche Dax mit einem Plus von 2,3 Prozent und an der Wall Street kletterte der Dow Jones um 1,8 Prozent in die Höhe.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)