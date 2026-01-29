Die Ölpreise zogen auf ein Viermonatshoch an. Händler verwiesen auf die Warnung von US-Präsident Donald Trump ​an den Iran vor möglichen Angriffen, sollte es zu keiner Einigung im Atomstreit kommen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 69,20 Dollar. Das ‌US-Öl WTI notierte 1,3 Prozent fester bei 64,02 ⁠Dollar. Edelmetalle setzten ihre Rekordjagd fort. Gold und Silber ‌kletterten auf neue Allzeithochs. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 1,8 Prozent auf 5485 Dollar.