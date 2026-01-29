Zunächst standen auch Roche deutlich unter Druck, was den SMI hemmte. Doch dann setzten die Bons zu einer Erholung an und grenzten das Minus auf aktuell noch 0,2 Prozent ein. Der Pharmakonzern hat 2025 die eigenen Ziele erfüllt und auch der Blick nach vorne verspricht weiteres Wachstum. Zudem wird die Dividende ein weiteres Mal erhöht. Analysten hätten halt noch mehr erwartet, heisst es.