Der Frankenkurs hat sich an den Devisenmärkten am frühen Dienstag morgen kaum verändert. Aktuell wird das Währungspaar Dollar-Franken zu 0,9061 gehandelt nach 0,9059 am Vorabend. Zum Euro steht der Franken bei 0,9573 nach 0,9569. Am Vortag hatte der Franken von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert und an Wert gewonnen.