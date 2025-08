Die Schweizer Anleger steigen am Montag mit Inflationsdaten in die neue Woche ein. Dabei dürfte sich die Jahresteuerung hierzulande vorerst weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau bewegen. Bei Raiffeisen Schweiz wird dann bis zum Jahresende mit leicht höheren Inflationsraten gerechnet, wie es in einer Analyse heisst. Die nächste Runde in der Bilanzsaison der Unternehmen geht erst am Dienstag weiter.