Eine Schwäche im Chip-Sektor hat die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Anleger zeigten sich vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Branchenschwergewichts TSMC ‌zurückhaltend. Selbst ⁠gute Nachrichten konnten die Stimmung nicht heben: Die Aktien von ASML, dem wichtigsten Ausrüster ⁠der Chip-Industrie, schlossen trotz angehobener Umsatzprognosen leicht im Minus. «Ich glaube nicht, dass es eine einzelne negative ‌Schlagzeile gibt, die den Ausverkauf bei Halbleitern antreibt», schrieb JPMorgan-Händler Brian ‌Heavey in einer Notiz. «Ich denke, es zeigt ​nur, wie hoch die Messlatte für die Chip-Ergebnisse liegt.» Der breiteste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans rutschte um 1,7 Prozent ab. Der südkoreanische Kospi brach um 6,3 Prozent ein, belastet von Kursverlusten bei Samsung und SK Hynix. Der japanische Nikkei-Index fiel um drei ‌Prozent. Gleichzeitig trieben die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten den Ölpreis weiter in die Höhe.