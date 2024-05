Sinkende Inflationserwartungen sorgen am Montag für eine positive Risikostimmung und stützen die Märkte in Asien. In den USA werden Ende der Woche die neuesten Inflationsdaten veröffentlicht. «Die Daten zu den Verbraucher- und Erzeugerpreisen deuten darauf hin, dass die Kerninflation nach einem starken Jahresauftakt im April weiter an Schwung verloren hat. Wir gehen davon aus, dass der Kernindex um 0,22 Prozent steigen wird, nach 0,32 Prozent im März und einer ersten Schätzung von 0,25 Prozent», so die Analysten der Investmentbank TD Securities. Zahlen zur Inflation in der Eurozone werden ebenfalls am Freitag erwartet