Die Schweizer Börse SIX nimmt den Abwärtstrend am Montag wieder auf. Der SMI verliert gegen den breiteren Trend an anderen europäischen Handelsplätzen zum Handelsschluss 0,3 Prozent auf 12'528 Punkte. Händler erklären, die Aussicht auf eine Lösung im US-Handelsstreit mit China und Wetten auf weiter sinkende US-Zinsen hätten den Risiko-Appetit der Anleger gefördert und zu Verkäufen in den als sicherer eingestuften Pharma- und Nahrungsmitteltiteln geführt, die an der SIX schwer gewichtet sind. Vor einem für Donnerstag geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping haben Unterhändler am Sonntag den Rahmen für eine Vereinbarung skizziert. Diese sieht eine Aussetzung höherer US-Zölle und chinesischer Exportkontrollen für Seltene Erden vor.