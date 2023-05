Spitzenreiter unter den Bluechips waren Credit Suisse mit einem Plus von 5,11 Prozent und UBS mit einem Plus von 3,94 Prozent. Händler erklärten, die Sorgen um das globale Banksystem seien in den Hintergrund getreten. Stützend wirkte auch ein Reuters-Bericht, wonach die UBS nach der Übernahme der Credit Suisse prüft, deren Schweizer Geschäft an die Börse zu bringen. Burckhardt kletterten sieben Prozent, nachdem der Kompressorenhersteller seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 angehoben hatte. Die Biotechfirma Evolva profitierte von einem Vanillin-Grossauftrag und zog sechs Prozent an. Der Arznei-Auftragsfertiger Lonza ermässigte sich dagegen um 0,07 Prozent.