Asiens Börsen haben sich auch am Freitag nicht so recht vom Abwärtstrend erholen können. In dem Versuch, die fragile wirtschaftliche Erholung zu stützen, kündigte die chinesische Zentralbank am Mittwoch zwar eine drastische Senkung der Bankreserven an, die Anleger scheinen jedoch weiterhin skeptisch zu bleiben. «Wir bleiben in Bezug auf China vorsichtig, wie wir es schon seit mehreren Jahren tun», sagte John Pinkel, Partner und Portfoliomanager bei Indus Capital. In Japan sah es ähnlich träge aus, der Nikkei verlor an Schwung, da die Befürchtungen sich mehren, dass die Bank of Japan (BOJ) ihre massiven Stimulierungsmassnahmen bald beenden könnte.