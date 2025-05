Das EUR/USD-Paar kostet aktuell 1,1183 und steht damit etwas tiefer als am Morgen (1,1209), aber praktisch auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend (1,1177). Für USD/CHF wird derzeit 0,8382 bezahlt nach 0,8341 am Morgen bzw. 0,8364 am Vorabend. Für EUR/CHF ergibt das aktuell etwas höhere 0,9372 nach 0,9348 sowohl am frühen Freitagmorgen wie auch am Donnerstagabend.