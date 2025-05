«Dass viele Aktien den Zollschock so schnell verdaut haben, macht viele Anleger skeptisch», sagte ein Händler. Und in einem Bankenkommentar hiess es: «Wir trauen der jüngsten Erholung an den Aktienmärkten nicht so richtig». Gemäss Händlern wurden denn auch bei vielen Aktien Positionen vor dem Wochenende glattstellt. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren zum Teil klar unter den Erwartungen, bewegten den hiesigen Markt aber nicht allzu stark. «Die Zahlen haben die Anleger kalt gelassen», so der Händler.