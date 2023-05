Der Euro hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Kursverlusten gegenüber dem US-Dollar erholt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0928 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Donnerstag war der Kurs mit genau 1,09 Dollar auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen.