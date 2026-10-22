Gute Vorgaben der Wall Street haben den asiatischen Börsen am Donnerstag nur kurz Auftrieb gegeben. Die Sorge ‌vor ⁠einer Eskalation am Persischen Golf und Zweifel an der Profitabilität von ⁠Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) drückten auf die Stimmung. Zwar hatten gute Quartalszahlen von US-Technologiefirmen ‌wie Meta und SpaceX die Anleger zunächst optimistisch gestimmt. ‌Jedoch überwogen im Handelsverlauf ​die Bedenken, nachdem die USA wegen der Huthi-Angriffe Diplomaten aus Saudi-Arabien abzogen. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab 0,2 Prozent nach. Die Börse in Tokio verlor 1,1 Prozent, die in Shanghai ‌1,2 Prozent.