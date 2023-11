Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verharrte nahezu unverändert bei 33'373 Punkten, nachdem er am Montag den höchsten Stand seit 1990 erreicht hatte. Der Index hat in diesem Jahr um rund 28 Prozent zugelegt und ist damit der Aktienmarkt mit der besten Performance in Asien. Der Index des Automobilsektors verlor 1,8 Prozent und war damit der schlechteste der 33 Branchen-Subindizes der Tokioter Börse. Ein stärkerer Yen belastet die Exporteure, da er den Wert der im Ausland erwirtschafteten Gewinne in Yen schmälert, wenn die Unternehmen sie nach Japan zurückführen. «Die Anleger verkauften auch Aktien, um Gewinne zu sichern, nachdem der Nikkei am Vortag den höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren erreicht hatte», sagte Ichikawa. Der breiter gefasste Topix sank um 0,2 Prozent auf 2367 Punkte.