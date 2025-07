«Diese erneute Eskalation der Handelsspannungen kommt zu einem Zeitpunkt, wo sich wichtige Handelspartner, darunter die EU, Indien und Japan, vermutlich in entscheidenden Phasen bilateraler Verhandlungen befinden», so die Analysten der ANZ in einer Notiz. «Wenn die gegenseitigen Zölle in ihrer ursprünglichen Form eingeführt oder sogar ausgeweitet werden, glauben wir, dass dies die Abwärtsrisiken für das US-Wachstum verstärken und die Aufwärtsrisiken für die Inflation erhöhen wird», erklärten sie weiter.