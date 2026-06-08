Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Montag militärische Ziele im Iran angegriffen und sich damit über Warnungen von US-Präsident Donald Trump hinweggesetzt. Die Angriffe richteten sich nach israelischen Militärangaben gegen Ziele im Westen und Zentrum des Landes. Dabei setzte Israel nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden luftgestützte ballistische Raketen ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete. In der Hauptstadt Teheran waren der iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge Explosionen zu hören. Zuvor hatte Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu davor gewarnt, die laufenden Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran durch weitere Militärschläge zu gefährden.