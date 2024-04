Noch am Karfreitag - an dem die Börsen geschlossen waren - hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die neuen Inflationsdaten begrüsst. Sie entsprächen «eher dem, was wir sehen wollen», sagte Powell in San Francisco. Ein Inflationsmass, das die Fed für ihre Zinspolitik besonders beachtet, bilden die persönlichen Ausgaben der Konsumenten, bei denen die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert werden. Dieser sogenannte PCE-Kernindex sank im Februar auf eine Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent, nach 2,9 Prozent im Januar.