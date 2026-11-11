Für Optimismus in Japan sorgte die Stimmung der dortigen Industrie, die dank des Chip-Booms ‌auf den höchsten Stand seit über fünf Jahren kletterte. Dies half, die Sorgen über ‌mögliche politische Gegenwinde aus den USA zu zerstreuen. Nach dem Erdrutschsieg ​der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger, dass der Kongress Investitionen in den Sektor für Künstliche Intelligenz (KI) bremsen könnte. Der Fokus richte sich nun auf die Quartalszahlen des KI-Vorreiters Nvidia in der kommenden Woche, sagte Wataru Akiyama, Aktienstratege bei Nomura Securities. «Wenn sie stark genug sind, um die Sorgen über die Gewinne dieser KI- und halbleiterbezogenen Aktien zu zerstreuen, wird sich diese Wirkung wahrscheinlich auch ‌auf Japans grosse KI-Unternehmen übertragen.»