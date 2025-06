Der Dax wird im Feiertagshandel an Fronleichnam der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent tiefer bei 23'318 Punkten geschlossen. Für fallende Kurse an den Börsen in Europa sorgten anhaltende Sorgen über die Lage im Nahen Osten.