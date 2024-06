Nach dem Zinsentscheid ist vor dem Zinsentscheid. Nach dem ersten Zinsschritt der EZB fiebern Anleger nun mit Spannung der Zinssitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch entgegen. Ein wichtiger Faktor für die Entscheidung der Notenbanker wird Händlern zufolge der am heutigen Nachmittag publizierte US-Arbeitsmarktbericht sein. Sollte sich eine klare Abschwächung der Arbeitsmarktlage in den USA abzeichnen, dann würde dies die Zinssenkungshoffnungen noch einmal befeuern und die Märkte unterstützen.



Auch sonst ist die Agenda am heutigen Handelstag fast leer. Einzig die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank für den Monat Mai stehen an.