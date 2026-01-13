+++
Bioversys, Swiss Marketplace Group und Amrize nach der Abspaltung von Holcim: Sie gaben 2025 ihr Debüt an der Schweizer Börse. Für die nähere und fernere Zukunft ist die Pipeline mit Kandidaten wie Syngenta, Syntegon, Infomaniak sowie einigen anderen Unternehmen bestückt, auch wenn es meistens noch keine konkreten Zeitpläne gibt.
+++
06:10
Sika und Lindt&Sprüngli dürften heute im Fokus stehen, beide Unternehmen präsentieren ihre Umsatzergebnisse 2025.
+++
05:00
Die Hoffnung auf einen Boom durch Künstliche Intelligenz (KI) hat die japanische Börse am Dienstag auf ein Rekordhoch getrieben. Anleger zeigten sich optimistisch, dass die Nachfrage nach KI-Anwendungen das Gewinnwachstum der Unternehmen weiter antreiben wird. «Wir gehen davon aus, dass die globalen Aktienmärkte auch 2026 weiter steigen werden», schrieben Analysten der Citi. «Ein makroökonomisches Umfeld mit einer 'sanften Landung', eine solide Dynamik bei den Revisionen und ein sich ausweitender Rückenwind durch KI sollten letztlich ausreichen, um die Gewinne zu stützen.» In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 3,1 Prozent auf 53.560,38 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 2,2 Prozent höher bei 3.591,53 Zählern. Die chinesischen Märkte zeigten sich dagegen kaum verändert. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 4.163,84 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4.790,55 Punkten.
+++
04:00
Am Devisenmarkt belastete die Unsicherheit über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed den Dollar. Im asiatischen Handel gewann der Dollar zum Yen jedoch 0,4 Prozent auf 158,76 Yen und legte zum chinesischen Yuan leicht auf 6,9756 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7977 Franken vor. Der Euro blieb fast unverändert bei 1,1657 Dollar und zog zum Franken leicht auf 0,9298 Franken an.
+++
03:00
Die Ölpreise zogen wegen Sorgen über die Versorgungssicherheit im Iran an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 64,11 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 59,75 Dollar. Der Goldpreis profitierte von der Unsicherheit und stieg erstmals über die Marke von 4600 Dollar, bevor er sich bei 4582 Dollar je Feinunze einpendelte.
+++
02:00
Die US-Aktienmärkte haben ihren jüngsten Höhenflug zum Auftakt der neuen Börsenwoche ein wenig ausgebaut. Im frühen Handel hatte der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell noch für etwas Belastung gesorgt. Zudem hatte sich Trump auf die grossen Kreditkartenanbieter eingeschossen und ihnen wegen ihrer Zinspraktiken gedroht.
Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte am Montag im späten Geschäft einen neuen Höchststand und schloss 0,17 Prozent höher bei 49.590,20 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm nach seinem Rekordhoch vom Freitag ebenfalls eine weitere Bestmarke und gewann letztlich 0,16 Prozent auf 6.977,27 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Nasdaq 100 0,08 Prozent auf 25.787,66 Punkte.
In dem zuletzt eskalierten Streit um die Unabhängigkeit der Fed hatte das US-Justizministerium Fed-Chef Powell mit einer Anklage gedroht. Powell wies die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Notenbank zurück. «Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann - oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird», erklärte der Zentralbanker.
Die Papiere der Kreditkartenanbieter Visa , Mastercard und American Express büssten zwischen 1,6 und 4,3 Prozent ein. US-Präsident Trump fordert eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen. Laut dem Analysten Matt Britzman von Hargreaves Lansdown würde dies die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche auf den Kopf stellen.
Von der Angelegenheit in Mitleidenschaft gezogen wurden auch Papiere aus der Bankenbranche, bei der die Anleger auch gespannt auf die in dieser Woche beginnende Berichtssaison warten. Titel der US-Bank JPMorgan , die am Dienstag den Zahlenreigen eröffnet, fielen um 1,4 Prozent, jene der Citigroup um 3,0 Prozent.
Positiv fielen dagegen die Aktien von Walmart auf, die an der Dow-Spitze um 3,0 Prozent zulegten. Die Aktie des Handelskonzerns steigt demnächst auch in den technologiewertelastigen Leitindex Nasdaq 100 auf. Ausserdem kooperiert der Konzern mit dem Google-Mutterkonzern Alphabet , um KI-gestütztes Einkaufen anzubieten.
Die Aussicht auf einen KI-Deal mit Apple hievte die Alphabet-Papiere auf ein weiteres Rekordhoch und zwischenzeitlich erstmals über die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Letztlich verteuerten sich die Anteilsscheine der Google-Muttergesellschaft um 1,0 Prozent. Apples verbesserte Sprachassistentin Siri soll künftig von der KI-Technologie Gemini von Google gesteuert werden.
In der Bieterschlacht um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers zieht der Konkurrent Paramount vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot des Streaming-Riesen Netflix vorzuziehen. Netflix will für rund 83 Milliarden Dollar lediglich das Studio- und Streaming-Geschäft übernehmen. Paramount bietet 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern. Das Management von Warner sprach sich für das Netflix-Angebot aus, das letzte Wort haben aber die Anteilseigner. Die Warner-Aktien verloren 1,7 Prozent, während die Paramount-Papiere um 0,8 Prozent zulegten und jene von Netflix um 0,1 Prozent sanken.
Einen Verlust von 1,0 Prozent verzeichneten die Anteilsscheine des Krankenversicherers Unitedhealth . Laut dem «Wall Street Journal» kritisierte ein Senatsausschuss die Geschäftspraktiken des Unternehmens mit Blick auf den Umgang mit der öffentlichen Krankenversicherung Medicare.
(cash/AWP/Reuters)