Während die Sorge um eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten am Mittwoch weiterhin anhielt, haben sich die Anleger an den asiatischen Börsen im frühen Handel offenbar in eine Art Wartestellung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed begeben. Die japanische Börse hat am Mittwoch fester tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 38'791,80 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent höher bei 2.801,69 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,3 Prozent auf 3.378,65 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,1 Prozent auf 3.866,05 Punkte.