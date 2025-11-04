Der japanische Nikkei-Index stieg um 0,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 52.636,87 Punkten. Auch in Taiwan gewann der Leitindex TAIEX 0,5 Prozent und markierte ebenfalls einen Rekordstand. Dagegen gab der Kospi in Südkorea um 1,5 Prozent nach, nachdem er am Montag ein Allzeithoch erreicht hatte. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent zu, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen um 0,1 Prozent nachgab. Der australische Leitindex fiel um 0,8 Prozent.