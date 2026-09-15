10:45
Der SMI steht mittlerweile 1,3 Prozent tiefer. Die beiden Finanzwerte UBS und Partners Group verlieren je 4 Prozent.
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09:15
Belastend wirken die erneute Eskalation im Nahen Osten, steigende Ölpreise sowie die jüngsten Sorgen rund um den KI-Sektor. Zugleich dürften sich viele Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch zurückhalten.
Für Nervosität sorgen neue Spannungen rund um die Strasse von Hormus. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, ein Öltanker sei auf eine Seemine gefahren und in Flammen aufgegangen. Das US-Militär widersprach dieser Darstellung. Zugleich verschärfen neue Angriffe auf Saudi-Arabien und die Schliessung der wichtigen Ost-West-Pipeline die Sorgen um die Energieversorgung. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent stieg auf mehr als 107 US-Dollar je Fass.
Auch von den Anleihemärkten kommt Gegenwind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg bis auf 5,025 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Dies erhöhe insbesondere den Druck auf hoch bewertete Wachstumswerte und Unternehmen mit hohem Finanzierungsbedarf, heisst es in einem Marktkommentar.
Im Fokus bleibt zudem der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird überwiegend mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet. Der derzeitige Inflationsdruck werde allerdings vor allem von höheren Energie-, Fracht- und Raffineriekosten getrieben, merkt ein Marktbeobachter an. Diese liessen sich mit höheren Leitzinsen nur begrenzt dämpfen.
Deutliche Einbussen verzeichnen die Aktie von Partners Group (-1,9 Prozent) und vor allem die der UBS (-4 Prozent). Die Bank of America warnte am Montag vor stagnierenden Handelserträgen im laufenden Quartal.
Centiel dagegen legen 7 Prozent zu. Der Stromversorger macht mit dem Ausbau vorwärts und übernimmt eine Produktionsanlage im Tessin.
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08:10
Der SMI löst sich von den negativen Vorgaben bei der IG Bank und wird bei Julius Bär vorbörslich nun 0,1 Prozent höher gestellt. Alle 20 Index-Aktie notieren leicht im Plus.
Am breiten Markt stehen die Halbleiter-Werte vor einer Erholung. So notiert die Aktie von AMS Osram, die am Montag 11 Prozent verlor, vorbörslich 2 Prozent höher.
Im Fokus steht die Aktie von SMG. Die Mobiliar hat ihre Beteiligung an an der Online-Inserate-Plattform auf 11,8 Prozent von zuvor 11,8 Prozent gesenkt. Einen Teil der Aktien kaufte die TX Group. Sie erhöhte ihren Anteil an SMG auf 34,9 von zuvor 31,4 Prozent. Für SMG gibt es keine vorbörslichen Kurse.
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank vor dem Start 0,26 Prozent tiefer gestellt. Am Montag hatte er 0,75 Prozent gewonnen.
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06:00
Zudem hielten sich Anleger vor den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen in den USA und Japan zurück. Auch die Debatte über eine langsamere Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) sorgte für Verunsicherung.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab leicht nach. Die Börse in Tokio legte hingegen 0,9 Prozent zu, während die Börse in Shanghai leicht gewann. «Die Märkte dürften sich weiterhin auf das Risiko konzentrieren, dass höhere Rohölpreise den Inflationsdruck erhöhen und wiederum die Zinsen in die Höhe treiben könnten», sagte Analyst Yokoo Akihiko von der Mitsubishi UFJ Bank.
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05:30
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Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor letztlich noch 0,82 Prozent auf 29'127,16 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog.
Skeptisch zum Thema KI äusserten sich prominente Branchenvertreter. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken sei er besorgt, dass ein KI-Schwarm in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden US-Dollar Schaden zu verursachen, fürchtet etwa Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen.
Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der KI-Technologie hatten sich bereits in Asien negativ auf die Kurse ausgewirkt. Der technologielastige südkoreanische Kospi war abgesackt. Auch in Europa machten die Anleger eher einen Bogen um Technologietitel .
Am US-Aktienmarkt blieben die Halbleiterhersteller und -zulieferer am stärksten unter Druck. So verloren ARM Holdings, Marvell Technology und Applied Materials zwischen 7,1 und 9,7 Prozent. Beim KI-Chip-Riesen Nvidia betrug der Kursrückgang 3,4 Prozent.
Experte Timothy Arcuri von der Bank UBS sprach von einem «neuen, erheblichen Risikofaktor», der in der Chipbranche die Aussichten trübe. Er glaubt zwar nicht an das Argument, dass es zu einer massiven, fundamentalen Verlangsamung der Bewegung kommen wird. Führende KI-Labore hätten schliesslich erst kürzlich weitreichende neue Infrastruktur-Investitionen auf den Weg gebracht. Um die Erwartungen zu erfüllen, müsse man aber «von einem ausgesprochen positiven Szenario für den Infrastrukturausbau ausgehen».
Von den Sorgen wegen des Tempos der KI-Entwicklungen profitierten hingegen die Anteilsscheine von Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit. Die Aktien von Crowdstrike , Palo Alto und Okta gewannen zwischen 12 und 14 Prozent.
(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)