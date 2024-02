Auch bei Nvidia jagt ein Rekord den nächsten. Die Aktien stiegen um 4,9 Prozent auf ein Allzeithoch von 823 Dollar. Damit überschritt der Börsenwert erstmals die Marke von zwei Billionen Dollar. Die Papiere sind im Höhenflug, seitdem der am Mittwochabend vorgelegte Quartalsbericht des Chip-Designers und KI-Vorreiters die hohen Erwartungen der Wall Street getoppt hatte. Am Donnerstag war der Börsenwert um 277 Milliarden US-Dollar gewachsen - der grösste Tagesgewinn in der Geschichte der Wall Street.