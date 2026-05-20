Am Rohstoffmarkt blieben ⁠die Preise auf einem hohen Niveau, angetrieben von geopolitischen Risiken im Nahen Osten. Die Rohöl-Sorte ​Brent aus der Nordsee stagnierte ⁠bei 111,22 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei 104,15 Dollar. Die wichtige Handelsroute durch die Strasse von Hormus blieb faktisch ‌gesperrt. Zudem hatte US-Präsident Trump erklärt, er müsse möglicherweise doch einen Angriff auf den Iran befehlen, nachdem er einen solchen Schritt tags zuvor noch verschoben hatte, um Raum für Verhandlungen zu lassen.