Wie sehr Anleger bei gut gelaufenen KI-Werten aktuell zu Gewinnmitnahmen neigen, zeigten indes die Aktien des Elektronikauftragsfertigers Jabil. Der Kurs sprang zunächst bis auf fast 233 US-Dollar nach oben, nachdem das Unternehmen die Jahresziele für 2026 nach bereits dem ersten Geschäftsquartal dank einer hohen Nachfrage etwa nach Technik für Rechenzentren angehoben hatte. Dann aber drehte der Kurs auf ein Minus von fast zwei Prozent bei 208,56 Dollar. Für 2025 steht aber immer noch ein Anstieg um 45 Prozent auf dem Zettel.