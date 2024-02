Zwar weist auch der hiesige Aktienmarkt eine positive Entwicklung für das laufende Jahr aus. Doch liegt er weit hinter seinen ausländischen Pendants zurück. So hat der Leitindex Anfang 2022 auf knapp 13'000 Punkten seinen Höchststand erreicht. Und dieser liegt noch in weiter Ferne. Grund dafür sind die im aktuellen Umfeld wenig gefragten defensiven Schwergewichte. Dazu komme die anhaltend starke US-Wirtschaft bei tendenziell sinkender Teuerung. «Das hält das Rally am Laufen», sagt ein Händler. Dagegen schwächelt der Konjunkturmotor in Europa.