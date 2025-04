Am hiesige Aktienmarkt hält der Aufwärtstrend also an, und der SMI steuert auf die fünfte positive Sitzung in Folge zu. Die Stimmung der Anleger habe sich aufgehellt, heisst es am Markt. Grund dafür sind Signale der US-Regierung, wonach das Land mit mehreren anderen Staaten eine grundsätzliche Einigung über ein Handelsabkommen erzielen sollte.