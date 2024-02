Der Erlös aus dem Börsengang beläuft sich auf 1,37 Milliarden Dollar. Zum Ausgabepreis wird Amer Sports mit 6,3 Milliarden Dollar bewertet - gehofft hatte das Unternehmen auf bis zu zehn Milliarden. Die Aktien werden am Donnerstag zum ersten Mal an der New Yorker Börse gehandelt. Organisiert wurde die Emission von den US-Investmentbanken Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan und Morgan Stanley. Amer Sports war bis 2019 an der Börse in Helsinki gelistet, bis ein Konsortium um den chinesischen Sportartikel-Riesen Anta das Unternehmen von der Börse nahm. Damals war Amer Sports mit fünf Milliarden Dollar bewertet worden.