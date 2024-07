Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag verhalten in den Handel gestartet. Eine übergeordnete Richtung fehlte. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 39 780,58 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent höher bei 2846,21 Punkten. Die Börse in Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 2999,58 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3479,22 Punkten.