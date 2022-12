Dass es in den nächsten Wochen zu einer nachhaltigen Erholung kommt, wird in Handelskreisen aber eher nicht erwartet. "In Anbetracht der Fundamentaldaten sehen wir die Risiken für Aktien nach wie vor als abwärtsgerichtet an", heisst es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse. Das makroökonomische Umfeld bleibe sehr schwierig und trotz der zuletzt niedrigeren Gesamtinflation in den USA seien die Werte vor allem bei der Kerninflation weiter unangenehm hoch.