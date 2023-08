Nach den moderaten Verlusten vom Freitag und vor den US-Inflationsdaten in dieser Woche dürfte die Wall Street am Montag keine grossen Sprünge machen. Die Anleger erhoffen sich von den Verbraucherpreisen am Donnerstag und den Erzeugerpreisen am Freitag weitere Aufschlüsse darüber, ob die US-Notenbank den Leitzins doch noch weiter erhöhen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen.