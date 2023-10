4. An welchen Börsen werden die neuen Sandoz-Aktien gehandelt?

Die Generikasparte soll sowohl an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange als auch über ein sogenanntes ADR-Programm (American Depositary Receipts) an der Börse in New York (NYSE) kotiert werden. Die neuen Sandoz-Namenaktien - insgesamt 431 Millionen Stück - werden unter dem Tickersymbol SDZ gehandelt.