Eine Strategie könnte demnach sein, den Dienstag abzuwarten und ab Mittwoch die Aktienquote hochzufahren. Beim cash-Portfolio wäre das ein Aufstocken der Positionen in Partners Group und Palo Alto, sowie das Hinzufügen eines Mini-Futures auf den Nasdaq. Die amerikanischen Märkte dürften die nächsten zwei bis vier Wochen besser abschneiden als die europäischen Pendants. Dies hängt primär mit den Energiemärkten zusammen, welche sich in Übersee deutlich resilienter zeigen als in Europa. Dem dürfte einzig US-Präsident Donald Trump im Wege stehen, der langsam erste Zeichen von Panik zeigt, weil die Strasse von Hormus weiterhin geschlossen ist.