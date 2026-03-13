Offen sei, ob mit den jüngsten Angriffen die Chancen auf einen Regimewechsel im Iran bestehen blieben, schreiben die Experten der Helaba. Laut Israels Ministerpräsident Netanjahu sei die geistliche Führung zwar deutlich geschwächt, doch könne ohne einen internen Aufstand kein Regimewechsel garantiert werden. «Die zuletzt verhaltenen Reaktionen an den Aktienmärkten könnten ein Hinweis ‌darauf sein, dass die Anleger noch nicht kapituliert haben», heisst es im Helaba-Bericht.