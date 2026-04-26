«Die Lage am Golf bleibt angespannt, der Konflikt gerät zur Hängepartie. Wie schnell ein Ausweg gefunden wird, lässt sich kaum abschätzen», fasst LBBW-Stratege Uwe Streich zusammen. ‌In der alten Woche kam der Dax auf einen Verlust von rund zwei Prozent bei einem Stand per Freitagnachmittag von knapp über ‌24'200 Punkten. Am hiesigen Aktienmarkt ging es mit dem Swiss Market Index (SMI) im Wochenvergleich um 1,9 Prozent nach unten. Der Verlust wäre allerdings noch etwas höher ausgefallen, wenn die Titel von Nestlé nicht um 2,7 Prozent zugelegt hätten.