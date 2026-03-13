Chinesische Wirtschaft im Blick

Die neue Konjunkturdatenwoche eröffnen am Montag die Zahlen zu den ‌Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion in China im Februar. Diese dürften zeigen, dass die boomenden Exporte weiterhin einer nur verhalten zunehmenden Inlandsnachfrage gegenüberstehen, sagt Commerzbank-Experte Henry Hao. Ebenfalls zum Wochenstart stehen zudem die Daten zur US-Industrieproduktion im vergangenen ‌Monat an. Am Dienstag legt das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Umfrage zur Konjunktureinschätzung ​der Investoren im März vor. Im Fokus zur Wochenmitte stehen die endgültigen Inflationsdaten für die Euro-Zone sowie die US-Erzeugerpreise für Februar und die US-Industrieaufträge im Januar.