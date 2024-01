"Angesichts des hohen Basiseffekts im Jahr 2023 und der schwachen Konsumentennachfrage in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld in China gibt es Bedenken hinsichtlich der Wachstumsdynamik von BYD in diesem Jahr", so Andy Wong, Fondsmanager bei LW Asset Management Advisors. Die Fahrzeugverkäufe von BYD werden in diesem Jahr voraussichtlich um 24 Prozent auf 3,7 Millionen Einheiten steigen, nachdem sie 2023 um über 60 Prozent zugenommen haben, so die von Bloomberg zusammengestellten Daten. Laut HSBC Qianhai Securities sollen 2024 über 150 neue Modelle in China auf den Markt kommen, davon 80 Prozent Elektrofahrzeuge.