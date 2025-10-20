Die Folgen für Investoren sind weitreichend: Länder, allen voran die USA, wollen sich Zugang zu den Rohstoffen verschaffen, indem sie Investitionen an Bergbauunternehmen ausserhalb Chinas lenken. Unternehmen am Ende der Wertschöpfungskette - von ASML über Ford Motor bis Hyundai - müssen wahrscheinlich ihre Zulieferungen umgestalten oder auf andere Technologien umsteigen. Es steht viel auf dem Spiel, denn schon der Mangel an einem einzigen Rohstoff kann ganze Produktionslinien lahmlegen.