Schwieriges Umfeld für europäische Autobauer

Politisch bewegt sich Europa zunehmend hin zu Verteidigung und Rüstung. Die EU-Zölle haben den Aufstieg chinesischer Marken nur kurz gebremst. Gleichzeitig droht durch den Streit um den niederländischen Chiphersteller Nexperia neue Unruhe: China hat den Export bestimmter Produkte untersagt, was laut dem europäischen Automobilverband ACEA dazu führen könnte, dass einige Hersteller die Produktion in wenigen Tagen stoppen müssen.