Interesse an europäischen Werken

Einige chinesische Elektroautobauer suchen derzeit nach Produktionsstätten in Europa, um den Strafzöllen der Europäischen Union auf importierte staatlich subventionierte E-Autos aus China zu entgehen. Bislang entstehen neue Werke vor allem in Süd- und Osteuropa: Dort sind die Arbeitskosten niedriger, Gewerkschaften haben weniger Einfluss. Zudem sprachen sich einige dieser Länder gegen die EU-Strafzölle aus. So baut BYD ein Werk in Ungarn, Leapmotor will mit Stellantis in Polen fertigen, Chery in einem Joint-Venture in Spanien.