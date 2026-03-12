Einer der Angreifer ist Windrose. Das Startup ‌wurde erst 2022 gegründet und tritt weltweit mit einem einzigen Modell an, dem Global ​E700. Windrose «hat nur genug Geld für einen Lastwagen», sagte Gründer Wen Han. Die Entwicklungskosten liegen Han zufolge bei gerade einmal 99 Millionen Euro, das Fahrzeug selbst soll 250.000 Euro kosten. Einer der Trucks soll an den belgischen Logistiker Gilbert de Clercq gehen. Er habe ihn bestellt, weil ihn das Preis-Leistungs-Verhältnis angesprochen habe, sagte Filip de Clercq: Die Reichweite wird mit 670 Kilometern angegeben, die Ladezeit mit 35 Minuten, das ist mehr als doppelt so schnell wie bei vielen aktuell verfügbaren europäischen Lastwagen. «Der Wettbewerbsvorteil ‌von China ist, dass sie Europa bei der Technologie drei Jahre voraus sind», sagte er.