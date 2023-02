Nach knapp viereinhalb Jahren kehrt die Commerzbank in den Dax zurück. Die Bank, einst Gründungsmitglied des deutschen Leitindex, ersetzt vom 27. Februar an den deutsch-amerikanischen Industriegasekonzern Linde, wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte. Linde, bisher der schwerste Dax-Wert, zieht sich Ende kommender Woche von der Frankfurter Börse zurück und ist künftig nur noch in New York gelistet. "We are back", verkündete die Commerzbank umgehend auf Twitter. "Das zeigt, dass wir mit unserer Neuausrichtung auf dem richtigen Weg sind und spornt uns an, mit der gleichen Energie weiterzumachen."